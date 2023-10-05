Інстаграм заблокував профіль сина Рамзана Кадирова на 180 днів. Причиною стали порушення правил спільноти, передає 24 Канал.

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Хлопець побив людину на відео

Його батько раніше поширював у своїх соцмережах відео, на яких його нащадок жорстоко б'є Микиту Журавля у СІЗО Грозного, якого заарештували за спалення Корану.

Після публікації на нього посипався шквал критики, однак Кадиров-старший заявив, що такі дії – ознака "мужності".



Адам Кадиров – активний користувач "ворожої" програми / Скриншот профілю

Не забарився із відповіддю і сам Адам Кадиров. У відповідь обуреним користувачам він написав, що у жодного з них нібито не вистачить сміливості висловити свої претензії йому прямо в обличчя. Він написав, що "під час зустрічі йому будуть мило посміхатися".

Проте йому нагадали, що саме він поводиться, як справжній боягуз, адже ховається за спинами батькових охоронців.

Після цього скандалу сина Кадирова заблокували у соцмережі, проте він створив собі нову сторінку.

"Зробила великий внесок"

24-річна донька Кадирова, Айшат, будує успішну кар'єру. Вона стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань.

Айшат Кадирова з 21 року стала заступницею міністра культури Чечні, а вже за рік стала міністеркою. Крім цього, вона має численні нагороди за внесок у розвиток культури Чечні. Зокрема, батько присвоїв їй звання "народної артистки Чечні".

Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, накопичила суттєвий досвід роботи,

– написав Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Значна частина високопосадовців Чечні – родичі Кадирова. За інформацією ЗМІ, вони становлять близько 30% від всіх чиновників республіки.

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