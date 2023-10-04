Кадиров навмисно опублікував відео, зробивши "ядерний" інформаційний вибух. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Виправдання для Путіна

Відео нібито з зустрічі російського президента Владіміра Путіна з Кадировим викликає багато сумнівів. На думку колишнього співробітника КДБ, це могла бути консерва, адже "Дон" має занадто добрий вигляд на цьому відео. До того ж там не називаються ніякі дати й жодне зі слів диктаторів не прив'язане до часу.

"Для Путіна це було б непогане виправдання, якщо це відео фейкове. Адже інакше він як президент і гарант конституції був зобов'язаний на цій зустрічі тимчасово усунути Кадирова з посади президента Чеченської республіки через кримінальний злочин його сина. А далі всіх винних у злочині мали б посадити до в'язниці", – мовив колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Ціль відео

Відео, де син глави Чечні лупцює Микиту Журавля, з'явилося у мережі через місяць після злочину, хоча це сталося в середині серпня. Єдина ціль цього відео – відвернути увагу всіх від розмов про стан здоров'я Кадирова. Всі стали говорити, що "Дон" помер, що він в комі, що йому пересаджують нирку тощо. Вся ця історія настільки працювала проти глави Чечні, що йому треба було перебити цю справу.

Це стара техніка, про яку я вже згадував. Коли велика пожежа, то іноді виходить так, що загасити водою полум'я не завжди вдається, тоді треба підпалити поруч, щоб один вогонь загасив інший. Грубо кажучи, щоб один одного зіжрав,

– зазначив Жирнов.

Кадиров розповів всім про злочин свого сина і тепер ми обговорюємо це, а не стан його здоров'я. Жирнова жодне відео, з тих що опублікував Кадиров, ні в чому не переконало.

"Було очевидно, що зустріч з Путіним в Кремлі – консерва, а відео з міністром надзвичайних ситуацій – телевізійний монтаж. Всередині відео видно, що йде звукова доріжка, а міністр сидить і навіть губами не ворушить. Всі ці матеріали нікого не переконали", – додав колишній співробітник КДБ.

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