На тлі розмов про важку хворобу Кадирова, він все-таки прибув на робочу зустріч з Путіним. При собі мав багато листків, текст на яких був надрукований великим шифром, напевно, щоб чеченський диктатор не помилився.

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Чим запам'яталася зустріч

У документах, які тримав Кадиров, певні речення не тільки виділили, але й підкреслили жирним шрифтом, ймовірно, щоб він знав, на чому слід акцентувати Путіну. Далі почалася найцікавіша частина зустрічі – Кадиров взявся фантазувати про успіхи на фронті, розповідав про уявні результати в гуманітарному та бойовому напрямках.

Глава Чечні не забув похвалитися, як його "тік-ток" війська нібито беруть у полон та щодня когось знищують. Але сам він так і не подужав вимовити слово Abrams. Американські танки Кадиров чомусь назвав "Абрамуси", додав, що ніхто їх не боїться і взагалі це начебто Росія робить їм рекламу.

Як відбувалася зустріч Путіна і Кадирова: дивіться відео

Збоку зустріч диктаторів виглядала кумедно і зовсім недолуго. Комічності ситуації додавав і Путін, який спочатку ніяковів, далі уважно читав документи, а потім з усмішкою дивився на Кадирова.

Такі моменти неможливо не помічати, навпаки їх треба фіксувати й використовувати, щоб всі недолугі ситуації, які породжує країна-агресорка, якнайдовше залишалися в пам`яті.

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