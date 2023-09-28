У себе в інстаграмі хлопець опублікував "брутальну" публікацію на тлі скандалу про побиття затриманого, інформує 24 Канал. Схоже, хлопцю лише подобається та слава, яку він здобув.

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"Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити та обговорювати мене. Але ж ми обоє розуміємо, що при зустрічі ти будеш мило посміхатися...", – зухвало написав Адам.

У коментарях до публікації його покликали в Україну, зауваживши, що без охорони батька від його сміливості не залишиться й сліду.

Адам Кадиров продовжує робити брутальні заяви у соцмережах / Скриншот з інстаграму Адама

Батько теж вихваляє сина

Раніше кремлівський ставленик в Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що його 15-річний син Адам побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Ба більше, глава Чечні опублікував коротке відео, на якому власне і знято побиття. Ймовірно, цим відео Кадиров хотів похвалитись "уміннями" сина.

"Не люблю недомовленості. Завжди краще ставити остаточну точку – правдиву та чесну. У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, посібника спецслужб України. Чи це було, чи не було? Побив та правильно зробив",

– написав Кадиров у коментарі до ролика.

До речі, аналітики припустили, що ось цей інформаційний шум навколо Адама Кадирова зовсім не спроста, це почалась піар компанія наступника Рамзана Кадирова. А враховуючи дані розвідки, що стан здоров'я Кадирова старшого далеко не в найкращому стані, то це дуже навіть імовірно та логічно.

Що відомо про побиття чоловіка

У травні 2023 року у Волгограді затримали хлопця за спалення Корану. Російські силовики вирішили передати його в розпорядження кадировців.

Тепер стало відомо, що 15-річний син Рамзана Кадирова особисто побив в'язня. У серпні уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що отримала від Журавеля скаргу про те, що в грозненському СІЗО його побив син Кадирова.