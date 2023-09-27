Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, які наразі панують настрої у росіян.

Дивіться також Почали операцію "наступник", – політтехнолог про відео з сином Кадирова

Боротися не будуть

На думку Михайла Шейтельмана, дана історія висвітлила не натяк на якесь протистояння всередині Росії, а навпаки – абсолютну неготовність до нього. Оскільки жоден зі 140 мільйонів приблизного населення країни-окупантки не відреагував належним чином у правовому полі.

"Зі 140 мільйонів скаргу поки лише на словах подала Ксенія Собчак. А де інші? З-за кордону редактор однієї газет вимагав від прокуратури порушити справу, тобто через медіа – в Росії він не живе", – сказав політтехнолог.

Зазначимо, що одіозна Ксенія Собчак нібито мала відеорозмову з Рамзаном Кадировим. Він питав у неї чому та називає його мертвим і навіщо займає родину, що Собчак заперечила. Натомість так званий глава Чечні сказав, що Адам понесе покарання за свої дії, якщо суд визнає його вину. У відповідь Ксенія Собчак пообіцяла написати заяву до правоохоронних органів щодо факту побиття.

Михайло Шейтельман про відео з побиттям ув'язненого: дивитись відео

У свою чергу в Кремлі відмовилися коментувати цей інцидент. Постраждалий начебто скаржився російському уповноваженому з прав людини щодо погроз та нападів чеченців. Натомість омбудсмен відправив запит своєму колезі у Чечню.

"Тобто люди настільки залякані, що не можуть піти у свою прокуратуру і подати скаргу – яка війна? Рада з прав людини при призеденті у Росії каже, що неетично бити, але не каже про злочин. Де вся опозиція? Я розумію чому там не виходять на вулицю – бояться, що посадять. Тобто росіяни бояться і влади, і бандитів", – відзначив Михайло Шейтельман.

Адам Кадиров побив ув'язненого: що відомо про резонансне відео