Увага до такої ситуації та реакція самого Кадирова може свідчити про початок певних змін у Чечні. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що випадки побиття є нормою для Кадирова.

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Почали операцію "наступник"

Цікавою є послідовність подій, які пов'язані з так званим главою Чечні. Все частіше говорять, що він важко хворіє, або його взагалі немає серед живих. Тепер в інформаційному полі з'явився його старший син, до якого одразу виник інтерес.

Старшого сина Кадирова почали показувати, як захисника релігійних цінностей, захисника Корану. Мені це говорить про те, що найімовірніше триває плавна підготовка до операції "наступник". Людям хочуть показати, який він захисник, хоча він і побив людину,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Він додав, що для Кадирова – це цілком нормальна й прийнятна історія. Щобільше, правозахисники, які працюють над порушенням прав людей, можуть показати сотні справ про те, як у Чечні зникають цілі сім'ї.

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Хто стане правою рукою сина Кадирова

Адама Кадирова вже починають готувати, але питання в тому, хто стане так званим регентом 15-річного підлітка. Для цього, на думку політтехнолога, є два кандидати: Магомед Даудов і Адам Делімханов.

Це дві абсолютно різні моделі ведення управління, тому буде цікаво. До того ж вони ще й підключили Ксенію Собчак, що теж є показником. Вона свого часу відіграла важливу роль – показала, що в Росії опозиція може бути тільки гламурною і безкорисною,

– зауважив Тизенгаузен.

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