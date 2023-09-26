Внимание к такой ситуации и реакция самого Кадырова может свидетельствовать о начале некоторых изменений в Чечне. Об этом 2 4 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что случаи избиения являются нормой для Кадырова.
Смотрите также Кадыров подставил Путина: какими будут последствия публикации видео с избиением россиянина
Начали операцию "преемник"
Интересна последовательность событий, связанных с так называемым главой Чечни. Все чаще говорят, что он тяжело болеет, или его вообще нет в живых. Теперь в информационном поле появился его старший сын, к которому сразу возник интерес.
Старшего сына Кадырова стали показывать как защитника религиозных ценностей, защитника Корана. Мне это говорит о том, что вероятнее всего идет плавная подготовка к операции "преемник". Людям хотят показать, какой он защитник, хотя он и избил человека,
– рассказал Борис Тизенгаузен.
Он добавил, что для Кадырова это вполне нормальная и приемлемая история. Более того, правозащитники, работающие над нарушением прав людей, могут показать сотни дел о том, как в Чечне исчезают целые семьи.
Политтехнолог рассказал, что означает ситуация с сыном Кадырова: смотрите видео
Кто станет правой рукой сына Кадырова
Адама Кадырова уже начинают готовить, но вопрос о том, кто станет так называемым регентом 15-летнего подростка. Для этого, по мнению политтехнолога, есть два кандидата: Магомед Даудов и Адам Делимханов.
Это две совершенно разные модели ведения управления, поэтому будет интересно. К тому же они еще подключили Ксению Собчак, что тоже является показателем. Она в свое время сыграла немаловажную роль – показала, что в России оппозиция может быть только гламурной и бесполезной.
– заметил Тизенгаузен.
Состояние здоровья Кадырова: что известно
- Слухи о проблемах со здоровьем самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова ходят уже давно. Это даже подтверждали в украинской разведке. Кирилл Буданов замечал, что для лечения глава Чечни пользуется услугами российских специалистов, но к процессу привлекаются и иностранные специалисты. Также он упоминал о его проблемах с наркотической зависимости.
- О том, что значительная часть видео с Кадыровым несвежая или постановочная, говорил и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он сообщал о тяжелом состояние здоровья так называемого лидера Чечни и ряда неудачных медицинских вмешательств, которые ему проводили.
- В конце сентября появились сообщения, что Кадырова ввели в искусственную ком. Тогда у больницы в Москве было много чеченской охраны. До этого ходили слухи, что Кадырову якобы пересадили почку в ОАЭ, но она не прижилась.