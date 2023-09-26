Внимание к такой ситуации и реакция самого Кадырова может свидетельствовать о начале некоторых изменений в Чечне. Об этом 2 4 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что случаи избиения являются нормой для Кадырова.

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Начали операцию "преемник"

Интересна последовательность событий, связанных с так называемым главой Чечни. Все чаще говорят, что он тяжело болеет, или его вообще нет в живых. Теперь в информационном поле появился его старший сын, к которому сразу возник интерес.

Старшего сына Кадырова стали показывать как защитника религиозных ценностей, защитника Корана. Мне это говорит о том, что вероятнее всего идет плавная подготовка к операции "преемник". Людям хотят показать, какой он защитник, хотя он и избил человека,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что для Кадырова это вполне нормальная и приемлемая история. Более того, правозащитники, работающие над нарушением прав людей, могут показать сотни дел о том, как в Чечне исчезают целые семьи.

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Кто станет правой рукой сына Кадырова

Адама Кадырова уже начинают готовить, но вопрос о том, кто станет так называемым регентом 15-летнего подростка. Для этого, по мнению политтехнолога, есть два кандидата: Магомед Даудов и Адам Делимханов.

Это две совершенно разные модели ведения управления, поэтому будет интересно. К тому же они еще подключили Ксению Собчак, что тоже является показателем. Она в свое время сыграла немаловажную роль – показала, что в России оппозиция может быть только гламурной и бесполезной.

– заметил Тизенгаузен.

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