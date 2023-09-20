В сети шутят, что это "Кадыров Шредингера" – то ли мертв, то ли жив. Пока информация о состоянии главы Чечни противоречива и официально никто не объявил о его смерти.
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Так что с Дон-Доном
Немного рассказал о состоянии Кадырова Леонид Невзлин – бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС". По его словам, он располагает информацией из Центральной клинической больницы Москвы (ЦКБ). Там говорят, что у Кадырова несколько дней назад началось отторжение почек. Вероятно, почку пересадили в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, занимающиеся приспешником Путина не менее года или даже больше.
В любом случае, согласно протоколу, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там и уже колдуют над ним. Суета, охрана, чеченцы, отдельный блок – это все так,
– пишет Невзлин.
Поскольку возле больницы много чеченской охраны, то пошли слухи, что в медучреждении лежит либо мать Кадырова, либо сам Рамзан. Невзлин говорит, что нельзя исключить как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть Кадырова, впрочем, нужно подождать подробности. Этот пост Невзлина стал своеобразным уточнением, ведь прежде он написал о смерти Кадырова.
Комментаторы под постом единодушны – мертвое не может умереть / Скриншот 24 Канала
Что говорят о возможной смерти Кадырова
- Пока официальная российская пресса молчит, высказываются оппозиционеры. Андрей Пионтковский считает, что проблемы со здоровьем Кадырова – следствие отравления "Новичком". Это могли сделать либо силовые структуры, либо та верхушка власти, которая стояла за Евгением Пригожиным и его мятежом. Марк Фейгин говорит, что после смерти Рамзана перед Владимиром Путиным встанет новая проблема – стабилизировать ситуацию в Чечне. Вероятнее всего, контроль над Северным Кавказом вернуть удастся, но ненадолго.
- По мнению представителя ГУР Андрея Юсова, за "трон" Кадырова развернется жестокая и кровавая борьба, в которой примут участие представители московских элит и окружение главы Чечни.