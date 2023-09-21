Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, последние видео, которые публиковали с Кадыровым, очевидно, либо постановочные, либо несвежие.

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Тяжелое состояние здоровья Кадырова

Андрей Юсов отметил, что для всех в России и Чечне очевидно, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Окружение Кадырова не может снять и опубликовать информативное и актуальное видео, которое ответило бы на все вопросы о состоянии диктатора.

Мы можем подтвердить, что у него тяжелое состояние здоровья. Действительно, был ряд неудачных медицинских вмешательств и последняя неудачная операция. Значительная часть видеокадров, которые в последнее время публикуются в сети с его участием, действительно или постановочные, или несвежие,

– сказал он.

Юсов о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео

Состояние Кадырова: последние новости