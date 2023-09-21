Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, последние видео, которые публиковали с Кадыровым, очевидно, либо постановочные, либо несвежие.
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Тяжелое состояние здоровья Кадырова
Андрей Юсов отметил, что для всех в России и Чечне очевидно, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Окружение Кадырова не может снять и опубликовать информативное и актуальное видео, которое ответило бы на все вопросы о состоянии диктатора.
Мы можем подтвердить, что у него тяжелое состояние здоровья. Действительно, был ряд неудачных медицинских вмешательств и последняя неудачная операция. Значительная часть видеокадров, которые в последнее время публикуются в сети с его участием, действительно или постановочные, или несвежие,
– сказал он.
Юсов о состоянии здоровья Кадырова: смотрите видео
Состояние Кадырова: последние новости
- Известно, что Рамзан Кадыров находится в больнице управления делами президента в Москве. Террорист в тяжелом состоянии.
- По состоянию на 20 сентября сообщали, что Кадырова могли ввести в искусственную кому. Есть версия, что ему пересадили почку, которая не прижилась. Вероятно, почку пересадили в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые занимаются приспешником Путина не менее года или больше.
- Между тем, в официальном телеграм-канале Кадырова опубликовали видео из Центральной клинической больницы Москвы. Есть информация, что именно там лечат Кадырова. В то же время в сообщении говорится, что он якобы посещал там своего дядю. Кроме того, в сообщении заявили, что с Кадыровым – якобы все хорошо.
- Андрей Юсов рассказал, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Информация о коме была, в то же время она пока не подтвердилась. Проблемы со здоровьем или смерть Кадырова будут иметь серьезное влияние на режим Путина. Кланы будут делить власть.