Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, останні відео, які публікували з Кадировим, очевидно, або постановні, або несвіжі.
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Важкий стан здоров'я Кадирова
Андрій Юсов зазначив, що для усіх у Росії та Чечні очевидно, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Оточення Кадирова не може зняти та опублікувати інформативне та актуальне відео, яке б відповіло на усі питання щодо стану диктатора.
Ми можемо підтвердити, що у нього важкий стан здоров’я. Справді була низка невдалих медичних втручань і остання невдала операція. Значна частина відеокадрів, які останнім часом публікуються у мережі за його участю, справді або постановні, або несвіжі,
– сказав він.
Юсов про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео
Стан Кадирова: останні новини
- Відомо, що Рамзан Кадиров перебуває у лікарні управління справами президента у Москві. Терорист у важкому стані.
- Станом на 20 вересня повідомляли, що Кадирова могли ввести у штучну кому. Є версія, що йому пересадили нирку, яка не прижилася. Імовірно, нирку пересадили в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які займаються поплічником Путіна не менше як рік або й більше.
- Тим часом в офіційному телеграм-каналі Кадирова опублікували відео з Центральної клінічної лікарні Москви. Є інформації, що саме там лікують Кадирова. Водночас у дописі мовиться, що він начебто відвідував там свого дядька. Окрім того, у дописі заявили, що з Кадировим – начебто все добре.
- Андрій Юсов розповів, що Кадиров перебуває у важкому стані. Інформація про кому була, водночас вона наразі не підтвердилася. Проблеми зі здоров'ям або смерть Кадирова матимуть серйозний вплив на режим Путіна. Клани ділитимуть владу.