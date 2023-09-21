Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, останні відео, які публікували з Кадировим, очевидно, або постановні, або несвіжі.

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Важкий стан здоров'я Кадирова

Андрій Юсов зазначив, що для усіх у Росії та Чечні очевидно, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Оточення Кадирова не може зняти та опублікувати інформативне та актуальне відео, яке б відповіло на усі питання щодо стану диктатора.

Ми можемо підтвердити, що у нього важкий стан здоров’я. Справді була низка невдалих медичних втручань і остання невдала операція. Значна частина відеокадрів, які останнім часом публікуються у мережі за його участю, справді або постановні, або несвіжі,

– сказав він.

Юсов про стан здоров'я Кадирова: дивіться відео

Стан Кадирова: останні новини