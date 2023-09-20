Вже кілька днів у ЗМІ ширяться чутки про можливу "смерть" кремлівського посіпаки Рамзана Кадирова. У ГУР радять не радіти передчасно.
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"Дон" не помер
Кадиров поки живий, зазначив в ефірі телемарафону представник української розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що наразі немає жодних підтверджень його смерті. Водночас відомо, що глава Чечні перебуває у дуже важкому стані. І це вже впливає на політичні процеси навколо його режиму і в цілому архітектуру режиму Путіна. Якщо Кадиров таки помре, це матиме наслідки, як і для Ічкерії, так і для Кремля.
Ймовірні наслідки смерті Кадирова
По-перше, йдеться про майбутню боротьбу за перерозподіл тіньових потоків та корупційних сфер впливу. Хоча Кадиров ще й не заплющив очі на віки вічні, його оточення вже заметушилося.
Режим Кадирова глибоко дотаційний. І це все кошти з російського бюджету і не лише. Це низка бізнесів, зокрема й на окупованих територіях. І за цю спадщину вже починається боротьба,
– наголосив Юсов.
Я переконаний, що є люди, які цим шансом ефективно скористаються,
– зазначив розвідник.
Живий, але дихає на ладан: що відомо про стан Кадирова
- Розмови про погіршення стану здоров'я глави Чечні стартували навесні 2023 року. Тоді всіх здивував дивний зовнішній вигляд Кадирова. У нього дуже почервоніла шкіра обличчя, а на руці були помітні сліди від катетерів.
- Останніми днями інформації про те, що Кадиров ледве не при смерті почало з'являтися все більше.
- 15 вересня про важкий стан Кадирова заявили у ГУР. Там зазначили, що у того загострилася хвороба.
- За словами експерта, смерть кремлівського ставленика може спричинити конфлікт у верхівці російської влади. Так, ФСБ завжди не любила Кадирова, а росгвардія, навпаки, дружила з ним. Тому між цими силами посилиться напруження.
- Востаннє у ЗМІ припускали, що Кадиров може перебувати у Москві на лікуванні. Також припускають, що його могли ввести в штучну кому в московській лікарні. Йому пересадили нирку в Еміратах, але вона не прижилася.