Уже несколько дней в СМИ ходят слухи о возможной "смерти" кремлевского приспешника Рамзана Кадырова. В ГУР советуют не радоваться преждевременно.

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"Дон" не умер

Кадыров пока жив, отметил в эфире телемарафона представитель украинской разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что пока нет никаких подтверждений его смерти. В то же время известно, что глава Чечни находится в очень тяжелом состоянии. И это уже оказывает влияние на политические процессы вокруг его режима и в целом архитектуру режима Путина. Если Кадыров таки умрет, это будет иметь последствия, как для Ичкерии, так и для Кремля.

Вероятные последствия смерти Кадырова

Во-первых, речь идет о предстоящей борьбе за перераспределение теневых потоков и коррупционных сфер влияния. Хотя Кадыров еще и не закрыл глаза на веки веков, его окружение уже засуетилось.

Режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Это ряд бизнесов, в том числе и на оккупированных территориях. И за это наследие уже начинается борьба,

– подчеркнул Юсов.

Во-вторых, смерть "Дона" – дополнительный шанс для борцов за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа и России.

Я убежден, что есть люди, которые этим шансом эффективно воспользуются,

– отметил разведчик.

В-третьих, "уход" Кадырова – вызов для режима Кремля, поскольку именно с его именем связан относительное террористическое спокойствие в самой Чечне.

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