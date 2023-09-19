Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман сказал 24 Каналу, что смерть Кадырова может привести к открытию второго фронта для страны-агрессора.
Вашему вниманию Что может произойти в Чечне после смерти Кадырова: Данилов спрогнозировал развитие событий
"Чечня остается пороховым погребом. Как в свое время она похоронила ельцинский режим, так может похоронить и путинский", – отметил Эйдман.
Так, примирение в Чечне только внешнее. Население, которое клан Кадырова держит в узде террором, с этим не смирилось. Большинство чеченцев только ждут момента, чтобы разделаться со своими обидчиками. Таким моментом может стать именно смерть Кадырова.
Кроме того, могут начаться конфликты еще и в кадыровской верхушке – насчет должностей, денежных потоков, влияния. Вероятно, это также усугубит ситуацию в Чечне.
В России может усилиться раскол
Смерть чеченского узурпатора, кроме всего прочего, может повлечь за собой конфликт в верхушке российских властей. Так, в ФСБ всегда не любили Кадырова, а росгвардия, напротив, дружила с ним и его приспешниками. Вероятно, между этими силами усилится напряжение.
"Ситуация в Чечне может очень сильно измениться и стать триггером для процессов внутри России. В верхушке может усилиться раскол", – констатировал Эйдман.
Что происходит с Кадыровым: последние новости
- Чеченский диктатор имеет серьезные проблемы с почками. Предполагается, что он проходит процедуры диализа.
- Рамзан Кадыров вроде бы находится в больнице в Москве. Туда уже прибыли его родные, что свидетельствует о его критическом состоянии.
- В украинской разведке прокомментировали слухи о смерти чеченского узурпатора. Там сказали, что Кадыров в тяжелом состоянии, но пока жив.