По состоянию на 20 сентября Кадырова могли ввести в искусственную кому. Есть версия, что ему пересадили почку, которая не прижилась. Даже почке не хочется быть частью Кадырова и снимать с ним тиктоки.

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Между тем, в официальном телеграмм-канале Кадырова опубликовали видео из Центральной клинической больницы Москвы. Есть информация, что именно там лечат Кадырова. В то же время в сообщении говорится, что он якобы посещал там своего дядю.

Кадыров подчеркнул, что пожелал своему дяде выздоровления и передал теплые слова от мамы. Откуда теплые слова могли взяться в семье Кадырова, пока неизвестно.

Кроме того, в сообщении заявили, что с Кадыровым – вроде бы все хорошо.

Свежие данные от ГУР МО

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – рассказал, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Информация о коме была, в то же время, она пока не подтвердилась. Проблемы со здоровьем или смерть Кадырова повлияют на режим Путина. Кланы будут делить власть.