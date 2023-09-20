Однако известно одно, что Кадыров – это система, которая продолжится даже после его смерти. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что режимы Владимира Путина и Рамзана Кадырова, безусловно, основаны на личной унии.

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Чечня не будет печалиться из-за смерти Кадырова

Яковенко считает, что для Путина смерть Кадырова станет большой неприятностью, но без большой катастрофы. Да, определенная отладка системы состоится, но в Чечне не будет печали.

Во-первых, Чечню жестко контролируют российские вооруженные силы. Во-вторых, Чечня – это сообщество, которое никогда не находилось под единоличным влиянием, кроме Кадырова.

При его правлении выросла прослойка людей, которых "кормили" немалым финансовым влиянием. Фактически, данью, которую Путин платил Кадырову. Поэтому нет никаких шансов, что будут проходить успешные протесты или попытки сбросить режим.

Кто может занять место Кадырова

"Я думаю, Путин назначит преемника. Называют разные имена, в частности Адам Делихманов – наиболее очевидный возможный вариант. Возможно, назначат Магомеда Даудова, некоторые считают его более вероятным", – подчеркнул журналист.

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Также в российскую конструкцию попытаются пристроить старшего сына Кадырова – 17-летнего Ахмата. Однако вряд ли на место главы Чечни. Ведь тогда будет существенная разница в возрасте между руководителями разных регионов России.

Вспомним историю Рамзана Кадырова. Он не стал сразу главой Чечни, ему также не хватало нескольких лет до должностного возраста. При нем был регент, временно правивший при Кадырове, пока тот не вырос.

По словам Яковенко, Путин самостоятельно назначит преемника и не позволит этого сделать чеченскому народу. Пришедший к власти после Кадырова прежде всего присягнет на Коране в верности Путину.

Для меня это очевидно. Никакого шанса для самоопределения Чечни не будет сделано,

– подытожил Игорь Яковенко.

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