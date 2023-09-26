Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, видео с избиением россиянина, сжегшего Коран, является серьезным ударом по репутации Путина среди российских националистов и фашистов.

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Зачем Кадыров опубликовал видео

Из-за войны позиции Кадырова в публичном пространстве существенно ослабли. Сначала его подразделения разгромили ВСУ в первые дни войны, а затем он неудачно соперничал с Пригожиным за статус наиболее уважаемого в милитарных кругах лидера.

Вдобавок к этому усилились и его проблемы со здоровьем, вплоть до того, что СМИ начали разносить слухи о его смерти.

"Кадырову некомфортно находиться в таком контексте (слабого политика – 24 Канал). Он человек импульсивный, и наверняка решил восстановить свою репутацию беззаконника, произволом которого все беспомощно возмущаются", – предположил политолог.

Почему публикация видео с избиением вредит Путину

Импульсивное решение Кадырова опубликовать видео месячной давности навредило и самому Кадырову, и Владимиру Путину.

"Каким бы идиотом ни был сжегший Коран волгоградец, в общественном мнении он все равно является россиянином. И для так называемых "российских патриотов", активно поддерживающих войну и которые очень нужны Кремлю, это является большим ударом", – пояснил Галлямов.

Фактически, именно Путин отдал российского молодчика на избиение, когда поддержал решение перенести рассмотрение дела из Волгограда в подконтрольный Кадырову регион. Российский диктатор оказался в ситуации, когда не может отреагировать на проделку своего ставленника, ведь сознательно позволил этому произойти.

Аббас Галлямов об инциденте с избиением палия Корана: смотрите видео

Путин не может "отыграть" свое решение назад, ведь ему нужны кадыровские подразделения на фронте. И это очень раздражает так называемых "российских патриотов". Ранее кремлевский диктатор мог удерживать баланс между чеченцами и российскими силовиками, но после того, как его власть ослабла из-за войны, это противостояние обостряется.

"На самом деле, Кадыров связан с Путиным одной нитью. Если ослабевает Путин, то ослабевает и его ставленник. Но на этот раз вместо действий в интересах диктатора Кадыров поставил ему подножку", – убежден политолог.

Обратите внимание! Российские националисты, наиболее возмущающиеся произволом Кадырова, не способны на масштабные акции протесты по этому случаю. Главная угроза от них состоит в том, что они громки в информационном пространстве. Их сетования в интернете могут поставить под вопрос мнимое единство граждан России в войне с Украиной, которую изо всех сил пыталась изображать российская пропаганда.

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