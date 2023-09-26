По словам россиянки, она не поддерживает войну. Впрочем, муж Ирины неоднозначно отреагировал на ее приезд. Соответствующее видео обнародовали на ютуб-канале Владимира Золкина, информирует 24 Канал.

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Россиянка приехала в Украину за своим мужем

Сначала Ирина несколько недель ждала визы. Затем ей и двум дочерям помогли купить билеты в Анталию.

Во время выезда из России женщину остановили на дополнительную проверку – опросили ее и старшую дочь. В итоге их выпустили, а дальше они уже с помощью координаторов добрались из Анталии в Стамбул, затем в Молдову, а дальше – в Украину.

По словам Ирины, она приехала в Украину, чтобы донести россиянам, что они живут во лжи последние более полутора лет.

Когда я все осознала, я не смогла оставаться в России, поэтому я здесь, чтобы донести хоть какую-то информацию до жителей России, которым не все равно на войну и как-то могут повлиять на прекращение войны. Я приехала с двумя дочерьми – 7 и 10 лет. Оставила недвижимость, животных,

– рассказала женщина.

Муж Ирины – Ковтков Евгений – попал на войну по мобилизации. 29 сентября ему вручили повестку, а 30 утром он находился в военкомате и его уже не выпустили.

7 июля этого года Евгений Ковтков попал в плен. Его взяла 3-я отдельная штурмовая бригада, основанная ветеранами "Азова".

"Считаю Путина убийцей"

Ирина заявила, что лично с Путиным не знакома, но считает его убийцей.

"Я просто считаю Путина убийцей... Это человек с большими амбициями, который наверняка захотел вписать себя в историю, поиграть в войну, завоевать территории, хотя зачем они нам", – сказала она.

Как пленный оккупант отреагировал на приезд жены

Когда плененный захватчик увидел свою жену, был ошеломлен. Мужчина опустил голову и молчал, пока жена рассказывала, что в России военнопленные никому не нужны, и что ее везде прогоняли.

Оккупант не мог прийти в себя от всего услышанного. Однако он заявил, что все-таки хочет идти на обмен и возвращаться в Россию, потому что там родители.

Пленный оккупант пожаловался на военное командование

Напомним, что оккупант Плахотьков Евгений Генадиевич попал в плен к украинским защитникам. Россиянин пожаловался на военное командование, заявил, что даже хотел покончить с собой.

Пленник отметил, что якобы даже не думал, что попадет в Украину. Мол, пообещали, что будет на учениях 6 месяцев. Потом вроде бы отправят домой. Впрочем, как всегда, это оказалось русской ложью.