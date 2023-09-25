По словам мэра-оккупанта, он пришел в Украину воевать с НАТО. Впрочем, "что-то пошло не так".

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Мэр российского города попал в плен ВСУ

В Госпогранслужбе рассказали, что Алексей Третьяков – бывший глава города Чайковское – недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки.

Признается, что пришел в Украину воевать с НАТО. Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что кацапская пропаганда лжет, а Крым – украинский,

– отметили в ГПСУ.

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