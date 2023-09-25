По словам мэра-оккупанта, он пришел в Украину воевать с НАТО. Впрочем, "что-то пошло не так".
Важно Это были уникальные меры: как в Андреевке ВСУ уничтожили и взяли в плен руководство оккупантов
Мэр российского города попал в плен ВСУ
В Госпогранслужбе рассказали, что Алексей Третьяков – бывший глава города Чайковское – недавно был взят в плен Силами обороны Украины вблизи Клещеевки.
Признается, что пришел в Украину воевать с НАТО. Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что кацапская пропаганда лжет, а Крым – украинский,
– отметили в ГПСУ.
ВСУ взяли в плен мэра российского города: смотрите видео
ВСУ берут в плен российских оккупантов: последние новости
- Напомним, что недавно в Андреевке ВСУ уничтожили и взяли в плен руководство оккупантов. Как оказалось, украинским героям удалось взять оккупантов в кольцо и замкнуть его. Как следствие, оккупанты понесли колоссальные потери. В результате удалось не только ликвидировать личный состав врага, но и руководство захватчиков.
- Также ранее Вооруженные Силы Украины взяли в плен 10 оккупантов вблизи Кременной, что в Луганской области. Россияне рассказали, что их обманули, отправляя на фронт. Якобы им платят гораздо меньше, чем обещали.
- Кроме того, в сети обнародовали видео, как наши защитники берут оккупантов в плен. Воины ТрО уловками и без боя пленили не менее четырех врагов.