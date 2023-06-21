Героями ролика являются бойцы 225 батальона 127 бригады Теробороны. Пленных взяли без боя при выходе разведки батальона на позиции россиян.
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Как россиян в плен брали
Возвращаясь с позиции врага, украинские разведчики встретили российского солдата. Автор видео – командир батальона Олег "Сирко" – пригрозил оккупанту и прикрепил к его спине "взрывное устройство" (ветку из дерева). Захватчик должен был привести с собой своих "коллег" и успешно выполнил эту задачу.
Судя по видео, оккупанты не то, что не знают, для чего воюют – создается такое впечатление, что они не имеют малейшего представления, где вообще находятся и что делают.
Как украинские воины взяли в плен оккупантов: смотрите видео 18+ (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)
"Сирко" рассказывал врагу, что его батальон – это ЧВК "Ветераны", переодетые в украинскую форму, а потом заявлял, что это украинские военные. Однако на лицах захватчиков не было ни удивления, ни разочарования, только у одного российского воина рекой текла слюна.
Ситуация на Бахмутском направлении: главное
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на прошлой неделе на Востоке враг прилагал все усилия для того, чтобы остановить наши войска. В частности, оккупанты даже перемещали туда дополнительные подразделения, а также увеличили количество артиллерийских обстрелов.
- Интенсивность боевых действий в Бахмутском направлении была несколько снижена. Впрочем, за неделю там было более 40 боевых столкновений. ВСУ постепенно, но уверенно продвигались вперед на определенных участках, где были поставлены задачи.
- Кроме того, на Востоке продолжались и оборонительные действия. Потому что россияне продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.