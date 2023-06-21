Видео работы наших воинов опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он отметил отличную работу "призраков" ночью.

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Снайперы уничтожают оккупантов

Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр,
– говорится в сообщении Сырского.

К слову, снайперы ликвидировали российскую живую силу с дистанции 380 метров.

Впечатляющая работа группы снайперов "Призрак": смотрите видео

Добавим, что на Бахмутском направлении сейчас ведутся позиционные бои. За последние сутки российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов.

Украинские военные же уничтожили 80 российских окупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они уничтожили комплекс наблюдения и подвели БПЛА.

Безумные потери врага

В сутки 20 июня ВСУ отправили на тот свет еще 540 захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 222 тысяч человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. С 24 февраля 2022 года наши защитники превратили в металлолом:

  • танков – 4006 (+9),
  • боевых бронированных машин – 7771 (+21),
  • артиллерийских систем – 3920 (+32),
  • РСЗО – 615 (+1),
  • средств ПВО – 375 (+3),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 306 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатых ракет – 1214 (+0),
  • кораблей – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
  • специальной техники – 539 (+8).