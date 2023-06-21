Только за прошедшие сутки враг потерял более полтысячи военных. Кроме того, наши воины уничтожили 131 единицу разнообразной военной техники агрессора.
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Потери российских войск
- Личного состава – 222000 (+540) человек,
- танков – 4006 (+9),
- боевых бронированных машин – 7771 (+21),
- артиллерийских систем – 3920 (+32),
- РСЗО – 615 (+1),
- средств ПВО – 375 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 306 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).
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На Таврическом направлении обезвредили более 5 рот врага
- Накануне на Таврическом направлении потери агрессора убитыми и ранеными составили более пяти рот. Заметим, что численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.
- Также украинские военные уничтожили и повредили 46 единиц российской техники. В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БПЛА Supercam, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубицу 2А65 "Мста-Б", ЗРК "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" РЛС "Зоопарк", тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".
- Кроме того, было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов.