Только за прошедшие сутки враг потерял более полтысячи военных. Кроме того, наши воины уничтожили 131 единицу разнообразной военной техники агрессора.

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Потери российских войск

Личного состава – 222000 (+540) человек,

танков – 4006 (+9),

боевых бронированных машин – 7771 (+21),

артиллерийских систем – 3920 (+32),

РСЗО – 615 (+1),

средств ПВО – 375 (+3),

самолетов – 314 (+0),

вертолетов – 306 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),

крылатых ракет – 1214 (+0),

кораблей – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),

специальной техники – 539 (+8).

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На Таврическом направлении обезвредили более 5 рот врага