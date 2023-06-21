Лише упродовж минулої доби ворог втратив понад пів тисячі військових. Окрім того, наші воїни знищили 131 одиницю різноманітної військової техніки агресора.
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Втрати російських військ
- Особового складу – 222000 (+540) осіб,
- танків – 4006 (+9),
- бойових броньованих машин – 7771 (+21),
- артилерійських систем – 3920 (+32),
- РСЗВ – 615 (+1),
- засобів ППО – 375 (+3),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет – 1214 (+0),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),
- спеціальної техніки – 539 (+8).
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На Таврійському напрямку знешкодили понад 5 рот ворога
- Напередодні на Таврійському напрямку втрати агресора вбитими та пораненими склали понад п'ять рот. Зауважимо, що чисельність роти в більшості армій світу складає 80 – 250 військовослужбовців.
- Також українські військові знищили та пошкодили ще 46 одиниць російської техніки. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА Supercam, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", ЗРК "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
- Окрім того, було знищено 5 місць зберігання боєприпасів.