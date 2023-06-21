Героями ролика є бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони. Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян.

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Як росіян у полон брали

Повертаючись з позиції ворога, українські розвідники зустріли російського солдата. Автор відео – командир батальйону Олег "Сірко" – пригрозив окупанту та прикріпив до його спини "вибуховий пристрій" (гілку з дерева). Загарбник повинен був привести з собою своїх "колег" і успішно виконав це завдання.

Судячи з відео, окупанти не те, що не знають, для чого воюють – складається таке враження, що вони не мають найменшого уявлення, де взагалі перебувають і що роблять.

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"Сірко" розповідав ворогу, що його батальйон – це ПВК "Ветерани", переодягнені в українську форму, а потім заявляв, що це українські військові. Проте на лицях загарбників не було ні здивування, ні розчарування, лише в одного російського вояки рікою текла слина.

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