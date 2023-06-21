Героями ролика є бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони. Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян.
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Як росіян у полон брали
Повертаючись з позиції ворога, українські розвідники зустріли російського солдата. Автор відео – командир батальйону Олег "Сірко" – пригрозив окупанту та прикріпив до його спини "вибуховий пристрій" (гілку з дерева). Загарбник повинен був привести з собою своїх "колег" і успішно виконав це завдання.
Судячи з відео, окупанти не те, що не знають, для чого воюють – складається таке враження, що вони не мають найменшого уявлення, де взагалі перебувають і що роблять.
Як українські воїни взяли в полон окупантів: дивіться відео 18+ (Увага! Присутня ненормативна лексика)
"Сірко" розповідав ворогу, що його батальйон – це ПВК "Ветерани", переодягнені в українську форму, а потім заявляв, що це українські військові. Проте на лицях загарбників не було ні здивування, ні розчарування, лише в одного російського вояки рікою текла слина.
Ситуація на Бахмутському напрямку: головне
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що упродовж минулого тижня на Сході ворог докладав усіх зусиль для того, щоб зупинити наші війська. Зокрема, окупанти навіть переміщали туди додаткові підрозділи, а також збільшили кількість артилерійських обстрілів.
- Інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку була дещо знижена. Втім, упродовж тижня там було понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ поступово, але впевнено просувалися вперед на певних ділянках, де були поставлені відповідні задачі.
- Крім того, на Сході тривали й оборонні дії. Тому що росіяни продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках.