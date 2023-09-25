За словами мера-окупанта, він прийшов в Україну воювати з НАТО. Втім, "щось пішло не так".

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Мер російського міста потрапив у полон ЗСУ

У Держприкордонслужбі розповіли, що Олексій Третьяков – колишній очільник міста Чайковське – нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки.

Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український,

– зазначили у ДПСУ.

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