Деталі розповів майор Родіон Кудряшов – заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ – в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що звільнення Андріївки поєднало у собі всі зразки військового мистецтва.

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Українським героям вдалося взяти окупантів у кільце й замкнути його. Як наслідок, окупанти зазнали колосальних втрат. Кудряшов наголосив, що внаслідок цього вдалося не тільки ліквідувати особовий склад ворога, але й – керівництво загарбників.

Окрім того, вдалося й взяти полонених. Їх передадуть правоохоронцям.

Яких втрат окупанти зазнали в Андріїївці

Заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ повідомив, що в Андріївці повністю знищена 82 аеромобільна бригада російських окупантів.