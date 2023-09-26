За словами росіянки, вона не підтримує війну. Втім, чоловік Ірини неоднозначно відреагував на її приїзд. Відповідне відео оприлюднили на ютуб-каналі Володимира Золкіна, інформує 24 Канал.

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Росіянка приїхала в Україну за своїм чоловіком

Спочатку Ірина кілька тижнів чекала на візу. Потім їй і двом донькам допомогли купити квитки до Анталії.

Під час виїзду з Росії жінку зупинили на додаткову перевірку – опитували її та старшу доньку. У підсумку їх випустили, а далі вони вже за допомогою координаторів дісталися з Анталії до Стамбула, потім до Молдови, а далі – до України.

За словами Ірини, вона приїхала до України, щоб донести росіянам, що вони живуть у брехні останні понад півтора року.

Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до мешканців Росії, яким не однаково на війну і які якось можуть вплинути на припинення війни. Я приїхала з двома доньками – 7 і 10 років. Залишила нерухомість, тварин,

– розповіла жінка.

Чоловік Ірини – Ковтков Євген – потрапив на війну по мобілізації. 29 вересня йому вручили повістку, а 30 зранку він був у військкоматі і його вже не випустили.

7 липня цього року Євген Ковтков потрапив у полон. Його взяла 3-тя окрема штурмова бригада, заснована ветеранами "Азову".

"Вважаю Путіна вбивцею"

Ірина заявила, що особисто з Путіним не знайома, але вважає його вбивцею.

"Я просто вважаю Путіна вбивцею... Це людина з великими амбіціями, яка, напевно, захотіла вписати себе в історію, погратися у війну, завоювати території, хоча навіщо вони нам", – сказала вона.

Як полонений окупант відреагував на приїзд дружини

Коли полонений загарбник побачив свою дружину, то був приголомшений. Чоловік опустив голову й мовчав, доки дружина розповідала, що в Росії військовополонені нікому не потрібні, і що її скрізь проганяли.

Окупант не міг отямитися від усього почутого. Однак він заявив, що все-таки хоче йти на обмін та повертатися до Росії, бо там батьки.

Полонений окупант поскаржився на військове командування

Нагадаємо, що окупант Плахотьков Євгєній Гєнадієвіч потрапив у полон до українських захисників. Росіянин поскаржився на військове командування, заявив, що навіть хотів накласти на себе руки.

Полонений зазначив, що нібито навіть не думав, що потрапить в Україну. Мовляв, пообіцяли, що буде на навчаннях 6 місяців. Потім начебто відправлять додому. Втім, як завжди, це виявилося російською брехнею.