Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил, какие сейчас преобладают настроения у россиян.

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Бороться не будут

По мнению Михаила Шейтельмана, данная история осветила не намек на какое-либо противостояние внутри России, а наоборот – абсолютную неготовность к нему. Поскольку ни один из 140 миллионов примерного населения страны-оккупантки не отреагировал должным образом в правовом поле.

"Из 140 миллионов жалобу пока только на словах подала Ксения Собчак. А где другие? Из-за границы редактор одной газеты требовал от прокуратуры возбудить дело, то есть через медиа – в России он не живет", – сказал политтехнолог.

Отметим, что одиозная Ксения Собчак якобы говорила с Рамзаном Кадыровым. Он спрашивал ее почему она называет его мертвым и зачем трогает семью, что Собчак возразила. В свою очередь так называемый глава Чечни сказал, что Адам понесет наказание за свои действия, если суд признает его вину. В ответ Ксения Собчак пообещала написать заявление в правоохранительные органы по факту избиения.

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В свою очередь, в Кремле отказались комментировать этот инцидент. Пострадавший вроде бы жаловался российскому уполномоченному по правам человека по угрозам и нападениям чеченцев. В то же время омбудсмен отправил запрос своему коллеге в Чечню.

"То есть люди настолько запуганы, что не могут пойти в свою прокуратуру и подать жалобу – какая война? Совет по правам человека при президенте в России говорит, что неэтично бить, но не говорит о преступлении. Где вся оппозиция? Я понимаю почему там не выходят на улицу – боятся, что посадят. То есть россияне боятся и власти, и бандитов", – отметил Михаил Шейтельман.

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