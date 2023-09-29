На фоне разговоров о тяжелой болезни Кадырова, он все-таки прибыл на рабочую встречу с Путиным. При себе имел много листков, текст на которых был напечатан большим шифром, наверное, чтобы чеченский диктатор не ошибся.
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Чем запомнилась встреча
В документах, которые держал Кадыров, некоторые предложения не только выделили, но и подчеркнули жирным шрифтом, вероятно, чтобы он знал, на чем следует акцентировать Путину. Дальше началась самая интересная часть встречи – Кадыров принялся фантазировать об успехах на фронте, рассказывал о мнимых результатах в гуманитарном и боевом направлениях.
Глава Чечни не забыл похвастаться, как его "тік-ток" войска якобы берут в плен и каждый день кого-то уничтожают. Но сам он так и не осилил произнести слово Abrams. Американские танки Кадыров почему-то назвал "Абрамусы", добавил, что никто их не боится и вообще это вроде бы Россия делает им рекламу.
Как проходила встреча Путина и Кадырова: смотрите видео
Со стороны встреча диктаторов выглядела забавно и совсем неуклюже. Комичности ситуации добавлял и Путин, который сначала смущался, дальше внимательно читал документы, а затем с усмешкой смотрел на Кадырова.
Такие моменты невозможно не замечать, наоборот их нужно фиксировать и использовать, чтобы все несуразные ситуации, которые порождает страна-агрессор, дольше оставались в памяти.
Рамзан Кадыров: последние новости
- О серьезных проблемах со здоровьем у самопровозглашенного лидера Чечни говорят уже давно. Поэтому он долгое время даже не появлялся на публике. Сообщали, что у Кадырова проблемы с почками он перенес ряд медицинских вмешательств и неудачную операцию.
- В сети появилось еще одно видео с Кадыровым. На нем можно увидеть его встречу с главой росгвардии Виктором Золотовым. На новых кадрах Кадыров плохо смотрится и едва разговаривает. По предварительной информации, съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с 5-м корпусом Центральной клинической больницы, где якобы лечился Кадыров. Однако на видео Золотов заявил, что они встречаются в росгвардии.
- Недавно внимание к себе привлек сын Кадырова Адам. 15-летний парень избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в деле о сожжении Корана. Такой поступок сына чеченский лидер поддержал и даже похвалил. Впоследствии у себя в инстаграмме подросток опубликовал сообщение, в котором только подтвердил, что за содеянное вообще не жалеет, а "слава", которую он снискал ему, наверное, нравится.