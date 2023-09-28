Соответствующее видео распространили российские СМИ в сети, информирует 24 Канал. На нем можно увидеть якобы встречу Кадырова и руководителя Росгвардии Виктора Золотова.
Обратите внимание "Вероятно, живым Кадыров больницу не покинет": Ломаев о состоянии главы Чечни
В сеть слили новое видео с Кадыровым
По предварительной информации, видео было снято 21 сентября. Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с 5 корпусом Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лежит Кадыров.
Однако на видео Золотов заявил, что якобы встреча проходит в Росгвардии.
Отмечается, что запись планировали опубликовать в телеграм-канале Кадырова еще в прошлый понедельник, но не стали, поскольку глава Чечни очень плохо выглядит на нем и еле разговаривает.
Новый ролик с Кадыровым: смотрите видео
Собчак утверждает, что ей звонил Кадыров
Напомним, недавно российская журналистка Ксения Собчак заявила, что якобы говорила по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам Собчак, их разговор длился 40 минут и прошел в режиме видеосвязи.
Также Собчак показала скриншот с видеозвонка, на котором видно ее и самого главу Чечни. Она утверждает, что Кадыров якобы позвонил ей из-за того, что она призвала расследовать инцидент с его сыном.
Кроме того, Собчак заявила, что Кадыров позволил ей писать о нем "что угодно", но о его семье – нет.