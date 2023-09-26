По словам Собчак, их разговор длился 40 минут и прошел в режиме видеосвязи. Об этом пропагандистка сообщила в своей соцсети, информирует 24 Канал.
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Собчак говорит, что разговаривала с Кадыровым
Журналистка обнародовала скриншот с видеозвонка, на котором видно ее и самого главу Чечни. Собчак утверждает, что Кадыров якобы позвонил ей из-за того, что она призвала расследовать инцидент с его сыном.
К тому же пропагандистка пересказала разговор с Кадыровым. Она говорит, что глава Чечни якобы не наказал своего сына за его поступок, а наоборот гордится им, поскольку "он повел себя как настоящий мужчина".
Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он сатана и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал телохранителя своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. Я не помнил и не думал о том, что Адаму 15, у меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст,
– рассказал Кадыров Собчак.
Кроме того, Собчак утверждает, что Кадыров позволил ей писать о нем "что угодно", но о его семье – нет.
"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, здесь тоже спросила несколько раз. Жив, здоров, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала российская журналистка.
Собчак якобы разговаривала с Кадыровым / Скриншот
В каком состоянии сейчас Кадыров: что известно
- Недавно сообщалось, что Кадырова могли ввести в искусственную ком. Есть версия, что ему пересадили почку, которая не прижилась.
- Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что Кадыров находится в тяжелом состоянии. Была даже информация о ком, однако она пока не подтвердилась.
- Руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов объяснил, что Кадырова реанимируют и заставляют постоянно быть в медиапространстве, ведь с ним многое связано.
- По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", Путину невыгодно убирать с политического поля Кадырова. Если была попытка покушения на его жизнь, это не было со стороны самого Путина.