Руководитель чеченского движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов объяснил 24 Каналу, что Кадырова реанимируют и заставляют постоянно быть в медиапространстве, ведь с ним многое связано. К слову, ранее украинская разведка заявляла, что у Кадырова обострились болезни.

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Имеет двойника

Есть слухи, что Кадыров отдал свою почку дяде, но они не подтверждены. Большая вероятность того, что дядю положили в больницу для того, чтобы скрыть то, что все эти дни там находился сам Кадыров.

После внезапного появления "Дона" якобы у больного дяди, впоследствии появилось видео, где он якобы встречается с министром гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями. Доверять этим видео тоже не стоит, ведь неизвестно, когда их сняли. До этого давно говорят о том, что глава Чечни имеет двойника.

Этот персонаж появился еще в начале 2000 года и сейчас Кремль не может создать конкурентную фигуру. Тогда это был период тотальной войны, зачисток, геноцидов. В настоящее время подобные экстренные меры над чеченцами осуществить не удастся,

– сказал Сулейманов.

По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", Кадырова будут держать в медийном пространстве, пока не придумают, как его заменить.

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Почему скрывают болезнь Кадырова

На Кадырову завязана стабильность Чечни и Северного Кавказа. На фоне неудачной войны в Украине Кремль не может себе позволить, чтобы еще вспыхнул Кавказ, поэтому до конца пытаются показать, что путинский муртад еще дееспособен. Смерть Кадырова будет болезненным удар по Кремлю, поэтому и пытаются его как-то удерживать.

Мы понимаем, что система, отлаженная Владимиром Путиным, в любом случае будет функционировать в Чечне и на Северном Кавказе. Однако есть человеческий фактор – невозможно заменить персонажа, создаваемого в течение 20 лет. Смерть Кадырова будет сильнейшим ударом лично по Путину. Кто бы ни встал на его место, они не смогут быть такими же тяжеловесными фигурами как сам "Дон",

– добавил Сулейманов.

По мнению руководителя чеченского движения "Единая сила", Путину невыгодно убирать с политического поля Кадырова. Если была попытка покушения на его жизнь, это не было со стороны самого Путина.

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