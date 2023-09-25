Керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов пояснив 24 Каналу, що Кадирова реанімують й змушують постійно бути в медіапросторі, адже з ним багато чого пов'язано. До слова, раніше українська розвідка заявляла, що у Кадирова загострилися хвороби.

Читайте також Кремль задіяв "важку артилерію", – ексспівробітник КДБ пояснив нове відео з Кадировим

Має двійника

Є чутки, що Кадиров віддав свою нирку дядьку, але вони не підтверджені. Велика ймовірність того, що дядька поклали до лікарні для того, аби приховати те, що всі ці дні там перебував сам Кадиров.

Після раптової появи "Дона" нібито біля хворого дядька, згодом з'явилося відео, де він буцімто зустрічається з міністром цивільної оборони й надзвичайних ситуацій. Довіряти цим відео теж не варто, адже невідомо, коли їх зняли. До того давно говорять про те, що глава Чечні має двійника.

Цей персонаж з'явився ще на початку 2000 року й зараз Кремль не може створити конкурентної фігури. Тоді це був період тотальної війни, зачисток, геноциду. Нині подібні екстрені заходи над чеченцями здійснити не вдасться,

– мовив Сулейманов.

На думку керівника чеченського руху "Єдина сила", Кадирова триматимуть в медійному просторі, поки не вигадають, як його замінити.

Чому Кремль боїться смерті глави Чечні: дивіться відео

Чому приховують хворобу Кадирова

На Кадирову зав'язана стабільність Чечні й відповідно Північного Кавказу. На фону невдалої війни в Україні Кремль не може собі дозволити, щоб ще й спалахнув Кавказ, тому до кінця намагаються показати, що путінський посіпака ще дієздатний. Смерть Кадирова буде болючим удар по Кремлю, тому й намагаються його якось утримувати.

Ми розуміємо, що система, налагоджена Владіміром Путіним, у будь-якому випадку функціонуватиме у Чечні й на Північному Кавказі. Однак є людський фактор – неможливо замінити персонажа, якого створювали протягом 20 років. Смерть Кадирова буде сильним ударом особисто по Путіну. Хто б не став на його місце, вони не зможуть бути такими ж великоваговими фігурами як сам "Дон",

– додав Сулейманов.

На думку керівника чеченського руху "Єдина сила", що Путіну невигідно прибирати з політичного поля Кадирова. Якщо була спроба замаху на його життя, то це не було з боку самого Путіна.

Що відомо про стан Кадирова