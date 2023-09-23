Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что по новому видео с Кадыровым трудно сказать что-то конкретное. Однако, вероятнее всего, оно реальное.

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Старое видео было неубедительным

В Кремле поняли, что предыдущее видео из больницы, где тот якобы навещал дядю, неубедительное. Поэтому в этот раз они даже использовали главу МЧС Вячеслава Куренкова. Он достаточно влиятельный представитель режима и бывший охранник Путина.

Кремль пустил в действие "тяжелую артиллерию". Это не просто так. Ибо первое видео наделало еще больше слухов. Могла быть даже версия, что дядя Кадырова отдал ему почку. Новое видео реально, но оно ничего не говорит о хронических болезнях Кадырова,

– заметил Жирнов.

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Внешний вид Кадырова демонстрирует, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Хотя на новом видео он находится в более или менее нормальном состоянии. Скорее всего, врачи смогли стабилизировать состояние главы Чечни.

В путинском режиме всегда важную роль играют персоналии. Это касается и режима Кадырова в Чечне.

Кадыров построил личную вертикаль в Чечне. Расставил свой клан по руководящим должностям. Есть исследования, где указано, что около 50 родственников Кадырова занимаются важнейшие посты в Чечне. Уход Кадырова может спровоцировать кардинальные перемены по всей Чечне. Тогда может начаться борьба кланов,

– считает Жирнов.

Ситуация с Кадыровым: коротко