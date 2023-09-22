Бывший работник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 каналу, что видео дает больше вопросов, чем ответов.
Вашему вниманию Был ряд неудачных медицинских вмешательств: Юсов рассказал, что со здоровьем Кадырова
"Я этому видео верю только наполовину. На нем видно, что Кадыров жив, но не сказали 20 сентября какого года", – отметил Жирнов.
Зачем Кадыров записал видео из больницы: смотрите объяснение для 24 Канала
К слову, на записи глава Чечни сидит на стульчике. Возможно, ему настолько тяжело, что он уже даже не может стоять, а за кадром остались кресло-качалка и катетер.
О постановочности видео может также свидетельствовать то, что "квалифицированный" врач неправильно надел ковидную маску.
Почему дядя Кадырова находится в ЦКБ
"Самое важное другое. А не потому ли дядя находится в Центральной клинической больнице, что у него только что вырезали почку, которую должны пересадить его племяннику – Кадырову, у которого, говорят, проблемы с почками", – предположил Жирнов.
Кроме того, врач сказал Кадырову под запись, что еще две недели его дядя должен лежать в этой больнице. Таким способом могли объяснить, почему дорогие чеченские автомобили стоят на территории ЦКБ.
В то же время Жирнов не исключает, что Кадыров мог сам запустить слухи о своей смерти, чтобы узнать, кто ему по-настоящему верен.
Кто может заменить Кадырова: последние прогнозы
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что окружение "дона-дона" уже засуетилось. После его смерти начнется борьба за перераспределение теневых потоков и коррупционных сфер влияния.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предположил, что в случае смерти чеченского узурпатора перехватить его место могут Адам Делимханов или Магомед Даудов. По его словам, тогда в стране не будет существенных изменений.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что власть может перенять старший сын Кадырова, поскольку в Чечне установилась наследственная деспотия. Из-за юного возраста к нему могут приставить ближайшего соратника Кадырова-старшего – Адама Делимханова.