Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, кто может заменить Кадырова и восстановить контроль в Чечне.

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"Там есть две другие особи, которые могут перехватить управление. Это Делимханов и Даудов. Я здесь не вижу существенных изменений, то есть все будет все равно под контролем", – отметил Подоляк.

Адам Делимханов – дальний родственник Кадырова, депутат российской госдумы. Магомед Даудов – председатель парламента Чеченской республики.

К чему приведет смерть Кадырова

Гибель руководства ЧВК "Вагнера" оказала существенное влияние на силовую вертикаль в России. Теперь близок к смерти Кадыров. Вероятно, подобные эксцессы будут продолжаться – и так называемые "элиты" начнут бояться.

Но вообще это говорит о том, что все очень хрупкое в России. Внутренние процессы необратимы,

– констатировал Подоляк.

Кроме того, россияне боятся, что война закончится на условиях Украины. Тогда они будут абсолютно изолированы и окончательно лишатся репутации.

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Подоляк назвал три возможных сценария для российских "элит":

смерть или исчезновение;

обнуление репутации и невозвращение к глобальному политическому пространству;

внутренний переворот.

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