Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, хто може замінити Кадирова та відновити контроль у Чечні.

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"Там є дві інші особини, які можуть перехопити управління. Це Делімханов і Даудов. Я тут не бачу суттєвої зміни, тобто все буде все одно під контролем", – зазначив Подоляк.

Адам Делімханов – далекий родич Кадирова, депутат російської держдуми. Магомед Даудов – голова парламенту Чеченської республіки.

До чого призведе смерть Кадирова

Загибель керівництва ПВК "Вагнера" суттєво вплинула на силову вертикаль у Росії. Тепер близький до смерті Кадиров. Імовірно, подібні ексцеси триватимуть надалі – і так звані "еліти" почнуть боятись.

Але взагалі це говорить про те, що все дуже крихке в Росії. Внутрішні процеси незворотні,

– констатував Подоляк.

Крім того, росіяни бояться, що війна закінчиться на умовах України. Тоді вони будуть абсолютно ізольовані та остаточно втратять репутацію.

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Подоляк назвав три можливі сценарії для російських "еліт":

смерть або зникнення;

занулення репутації і неповернення до глобального політичного простору;

внутрішній переворот.

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