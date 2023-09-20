У будь-якому випадку це буде призначенець кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив правозахисник, громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв, зауваживши, що російський узурпатор – остання людина, яка вирішить, кого поставити замість Кадирова.

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Можливі, кандидати, які можуть зайняти місце Кадирова:

Магомед Даудов;

Адам Делімханов;

Магомед Хучієв;

Хас-Магомед Кадиров;

Ахмат Кадиров – молодший.

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Найбільш відповідний персонаж

На думку правозахисника, найбільш ймовірна кандидатура тимчасово виконуючого обов'язки Кадирова – Магомед Даудов.

Я не кажу президента, а саме Кадирова. Адже тільки продовження того терору, який протягом довгих років здійснюється щодо чеченського народу, дає можливість існувати цьому режиму. Інакше, якщо хоча б на один градус вони змінять свій вектор, Кремль усіх ліквідує і поставить інших людей,

– мовив Ломаєв.

У синів Кадирова немає ніяких шансів обійняти посаду батька, адже вони ще нездатні самостійно приймати рішення та однаково користуватимуться послугами Даудова, Делімханова й решти, переконаний правозахисник.

Після останнього випадку з отруєнням, глава Чечні назвав Делімханова своїм наступником. Однак пів року тому між ними сталася незрозуміла ситуація, де старший син Кадирова в ультимативній формі наказав Делімханову скласти повноваження.

Делімханова у спішному порядку навіть викликали в Чечню. На цьому фоні відбувалися сутичка, а на його подвір'ї сталася перестрілка. Згодом Делімханова у грубій формі відправили на уклін до Кадирова. Після цього конфлікту Делімханов кілька місяців перебував на території України.

"Щодо Хучієва, то це такий директор колгоспу, якому можна довірити лише певну ділянку. Це абсолютно несамостійна особа, яка без відома Кадирова не зможе копійку з місця здвинути. Цю кандидатуру я взагалі б не розглядав", – додав Ломаєв.

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