Правозахисник, громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв розповів 24 Каналу, що існує багато версій причин важкого стану Кадирова. Однак важливіше інше – чому його вирішив позбутися російський диктатор.

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"Ланцюговий пес" Путіна

Зараз Кадиров вже не потрібен путінській системі. Хоча й тривалий час йому дозволяли створювати в Чечні власну армію, яку "годувала та плекала" російська влада.

А по факту війна в Україні показала, що кадирівці абсолютно небоєздатні підрозділи. Вони навіть не можуть утримати ту чи іншу територію, яку регулярні російські частини їм передають,

– зазначив правозахисник.

З одного боку Кадиров був "ланцюговим псом" Путіна, а з іншого – він може "кусати" тільки на власній території. Коли його переводять на іншу, він почуває себе не комфортно. Починає займатися мародерством та розбоєм, що не потрібно путінському режиму.

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Серед інших версій причин того, що Кадиров опинився на межі життя та смерті, – навмисне отруєння його "Новачком", а також – надмірне вживання наркотиків.

"Кадиров не знає, скільки нулів в сумі, яка є на його рахунку, він має величезні статки, володіє нерухомістю. І як будь-який диктатор він в зрештою скотився до вживання важких наркотиків. І я вважаю, що його стан – наслідок саме них", – зауважив Муса Ломаєв.

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Зверніть увагу! Відповідно до ще однієї версії, з Москви до Німеччини відправився джет, який може перевозити важкохворих. І на цьому борту може перебувати Рамзан Кадиров, якого відправили на лікування в Європу за фальшивими документами. Адже так званий глава Чечні перебуває під західними санкціями й офіційно не може перебувати на території Євросоюзу.

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