Правозащитник, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев рассказал 24 Каналу, что существует много версий причин тяжелого состояния Кадырова. Однако важнее другое – почему от него решил избавиться российский диктатор.

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"Цепной пес" Путина

Сейчас Кадыров уже не нужен путинской системе. Хотя долгое время ему позволяли создавать в Чечне свою армию, которую "кормила и лелеяла" российская власть.

А по факту война в Украине показала, что кадыровцы совершенно небоеспособные подразделения. Они даже не могут удержать ту или иную территорию, которую регулярные российские части им передают,

– отметил правозащитник.

С одной стороны Кадыров был "цепным псом" Путина, а с другой – он может "кусать" только на собственной территории. Когда его переводят на другую, он чувствует себя не комфортно. Начинает заниматься мародерством и разбоем, что не требуется путинскому режиму.

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Среди других версий причин того, что Кадыров оказался на грани жизни и смерти, – умышленное отравление его "Новичком", а также – чрезмерное употребление наркотиков.

"Кадыров не знает, сколько нулей в сумме, лежащей на его счету, он владеет огромным состоянием, недвижимостью. И как любой диктатор он в конце концов скатился к употреблению тяжелых наркотиков. И я считаю, что его состояние – следствие именно них", – заметил Муса Ломаев.

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Обратите внимание! Согласно еще одной из версий, из Москвы в Германию отправился джет, который может перевозить тяжелобольных. И на этом борту может находиться Рамзан Кадыров, отправленный на лечение в Европу по фальшивым документам. Ведь так называемый глава Чечни пребывает под западными санкциями и официально не может находиться на территории Евросоюза.

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