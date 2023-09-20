Правозащитник, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев рассказал 24 Каналу, что существует много версий причин тяжелого состояния Кадырова. Однако важнее другое – почему от него решил избавиться российский диктатор.
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"Цепной пес" Путина
Сейчас Кадыров уже не нужен путинской системе. Хотя долгое время ему позволяли создавать в Чечне свою армию, которую "кормила и лелеяла" российская власть.
А по факту война в Украине показала, что кадыровцы совершенно небоеспособные подразделения. Они даже не могут удержать ту или иную территорию, которую регулярные российские части им передают,
– отметил правозащитник.
С одной стороны Кадыров был "цепным псом" Путина, а с другой – он может "кусать" только на собственной территории. Когда его переводят на другую, он чувствует себя не комфортно. Начинает заниматься мародерством и разбоем, что не требуется путинскому режиму.
Правозащитник допустил причины тяжелого состояния Кадырова: смотрите видео
Среди других версий причин того, что Кадыров оказался на грани жизни и смерти, – умышленное отравление его "Новичком", а также – чрезмерное употребление наркотиков.
"Кадыров не знает, сколько нулей в сумме, лежащей на его счету, он владеет огромным состоянием, недвижимостью. И как любой диктатор он в конце концов скатился к употреблению тяжелых наркотиков. И я считаю, что его состояние – следствие именно них", – заметил Муса Ломаев.
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Что известно о состоянии Рамзана Кадырова: последние новости
- Версию о том, что состояние здоровья Кадырова является критическим из-за отторжения почек, озвучил Леонид Невзлин – бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС". Он рассказал, что так называемый глава Чечни находится в Центральной клинической больнице Москвы.
- По словам Невзлина, Кадырова якобы ввели в состояние искусственной комы. Поскольку у него может начаться умирание мозга, российские врачи вызвали на помощь коллег из Эмиратов.
- Кроме того, Невзлин не исключает, что Кадыров решил сыграть свою смерть в интересах Кремля. Однако, по его мнению, реальную смерть главы Чечни тоже исключать нельзя (раньше он сообщал о том, что Кадыров якобы умер).
- В то же время представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Кадыров пока жив, ведь нет никаких доказательств его смерти. Однако он находится в тяжелом состоянии.