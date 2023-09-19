Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что в России заскорузлая и авторитарная власть. Поэтому оккупантам трудно готовить преемника и "светить" его заранее, передает 24 Канал.
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Что ждет Россию и Чечню
Украинский разведчик считает, что какие бы ни были у россиян планы, на территории страны-агрессора будет идти жесткая борьба за преемничество Рамзана Кадырова и даже за преемничество Владимира Путина. В ней примут участие представители московских элит и окружение так называемого "главы" Чечни.
Это совершенно нелегитимный процесс, это будет жесткая и точно кровавая борьба. В конце концов, такую систему они (россияне – 24 Канал) для себя строили,
– заметил представитель ГУР.
По его мнению, силы, годами справедливо рассчитывавшие на право чеченского народа на собственное государство, получат импульс и новые инструменты для борьбы за независимость.
Что говорят эксперты о Кадырове
- Социолог из Германии Игорь Эйдман недавно в разговоре с 24 Каналом заявил, что смерть Кадырова повлечет за собой беспорядки. Он предположил, что для России даже может открыться второй фронт.
- Не так давно советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский сказал, что смерть приспешника Путина может повлиять на российско-украинскую войну. Потому что кадыровцы выполняют на фронте роль заградительных отрядов для оккупантов, и если их забрать, то ВСУ смогут прорвать вражескую оборону и вызвать эффект домино.
- Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что смерть Кадырова может дестабилизировать ситуацию в Чечне. А это с высокой вероятностью может задеть Дагестан и Ингушетию, ведь кадыровцы имеют там свое влияние.