Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что в России заскорузлая и авторитарная власть. Поэтому оккупантам трудно готовить преемника и "светить" его заранее, передает 24 Канал.

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Украинский разведчик считает, что какие бы ни были у россиян планы, на территории страны-агрессора будет идти жесткая борьба за преемничество Рамзана Кадырова и даже за преемничество Владимира Путина. В ней примут участие представители московских элит и окружение так называемого "главы" Чечни.

Это совершенно нелегитимный процесс, это будет жесткая и точно кровавая борьба. В конце концов, такую систему они (россияне – 24 Канал) для себя строили,

– заметил представитель ГУР.

По его мнению, силы, годами справедливо рассчитывавшие на право чеченского народа на собственное государство, получат импульс и новые инструменты для борьбы за независимость.

К слову, Юсов недавно подтвердил информацию о тяжелом состоянии Кадырова.

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