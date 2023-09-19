На место Кадырова после его смерти могут претендовать многие. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что борьба за власть будет продолжаться не только в России, но и в Чечне.
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Кадырова могли убрать
Сразу после смерти Евгения Пригожина появился вопрос "а кто следующий?". Имя Рамзана Кадырова часто фигурировало как ответ.
В России было две частные армии – одной руководил Пригожин, а сейчас ее реорганизуют и кромсают. Другая и первая по историческому факту создание ЧВК – это кадыровцы. Сейчас велика вероятность, что Кадыров отойдет в мир иной,
– отметил Владимир Фесенко.
Доподлинно неизвестно, произойдет ли это по естественным причинам, снова ли это работает "Новичок" или что-то подобное от российских спецслужб. Но так или иначе это отразится на дальнейшем развитии событий.
"Возможно и уже начинается борьба за власть в России убирают тех, у кого есть собственный силовой ресурс. То есть дело не только в Кадыре и Чечне", – подчеркнул политолог.
Кадыров был самостоятельным прежде всего в Чечне. Там не было власти даже ФСБ и ни один другой правоохранительный орган, поэтому у них давно есть "зуб" на него. Фактически ситуация выглядит так, что Чечня в известной степени сохраняла свою независимость на условиях личной преданности Кадырову Путину.
Кроме того, Рамзан Кадыров был связан и с Виктором Золотовым – руководителем Росгвардии. Это крыло силовиков было отдельным от ФСБ. Оползни могут произойти именно там.
Владимир Фесенко об изменениях после вероятной смерти Кадырова: смотреть видео
Какие последствия для Чечни
Смерть Кадырова, очевидно, будет иметь последствия и для Чечни. Собственно, они могут быть весьма непредсказуемыми. Ведь политический режим в Чечне был персонифицирован, то есть завязан на Кадыре и его семье напрямую. Изменения режима стремилась не только оппозиция, но и желающие независимости для Ичкерии. В общем, есть много людей, которые хотят отомстить Кадырову.
Если произойдет хотя бы частичная дестабилизация ситуации в Чечне, то это будет неизбежно иметь последствия на Северном Кавказе. Кадировцы ведь влияли и на Дагестан, и на Ингушетию.
Кто знает, возможно, этот триггер – смерть Кадырова – станет началом очень неоднозначных процессов и в самой России, в частности вокруг Кремля.
– отметил Фесенко.
Интересно также отметить, что еще вчера, 17 сентября, пророссийские телеграм-каналы умалчивали о состоянии Кадырова. В то же время уже сегодня более или менее проинформированные пишут и о большом присутствии чеченцев, приближенных к Кадырову, в Москве, и о закрытом въезде в родовой поселок "Дон".
"Что-то происходит. Думаю, Кадыров по меньшей мере на грани жизни и смерти", – подытожил политолог.
Кадыров в больнице: что известно
- Слухи о проблемах со здоровьем Рамзана Кадырова появились уже давно. Однако за последние несколько недель три они получили более широкую огласку. В частности, росСМИ утверждают Напомним, что утром 17 сентября на территорию столичной Центральной клинической больницы управления делами президента съехались автомобили с чеченскими номерами.
- Накануне в чеченских телеграм-каналах сообщали, что лидер Чечни находится в коме на фоне серьезных проблем с почками. Есть также информация, что Кадырову сделали пересадку Однако новая почка не прижилась.
- Российские СМИ сообщили, что на фоне слухов о серьезной болезни самолет Кадырова за сентябрь уже трижды прилетал в Москву. Речь идет о 6, 9 и 15 сентября.