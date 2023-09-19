На місце Кадирова після його смерті можуть претендувати чимало людей. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, наголосивши, що боротьба за владу триватиме не лише в Росії, але й в Чечні.

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Кадирова могли прибрати

Одразу після смерті Євгенія Пригожина з'явилось питання "а хто ж наступний?". Ім'я Рамзана Кадирова часто фігурувало як відповідь.

У Росії було дві приватні армії – однією керував Пригожин, а зараз її реорганізовують і шматують. Інша і перша за історичним фактом створення ПВК – це кадирівці. Зараз велика ймовірність, що Кадиров відійде в інший світ,

– зазначив Володимир Фесенко.

Достеменно невідомо, чи відбудеться це з природних причин, чи це знову працює "Новачок" або щось подібне від російських спецслужб. Але так чи інакше це вплине на подальший розвиток подій.

"Можливо й уже починається боротьба за владу в Росії: прибирають тих, у кого є власний силовий ресурс. Тобто справа не лише в Кадирові і в Чечні", – наголосив політолог.

Кадиров був самостійним насамперед в Чечні. Там не мала влади навіть ФСБ та й жоден інший правоохоронний орган, тому у них давно є "зуб" на нього. Фактично ситуація виглядає так, що Чечня до певної міри зберігала свою незалежність на умовах особистої відданості Кадирова Путіну.

Крім того, Рамзан Кадиров був пов'язаний і з Віктором Золотовим – керівником Росгвардії. Це крило силовиків було окремим від ФСБ. Зсуви можуть відбутись саме там.

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Які наслідки для Чечні

Смерть Кадирова, очевидно, матиме наслідки й для Чечні. Власне, бути вони можуть доволі непередбачуаними. Адже політичний режим в Чечні був персоніфікованим, тобто зав'язаний на Кадирові та його родині безпосередньо. Зміни режиму прагнула не лише опозиція, але й ті, хто хотів незалежності для Ічкерії. Загалом є багато людей, які хочуть помститись Кадирову.

Якщо відбудеться хоча б часткова дестабілізація ситуації в Чечні, то це неминуче матиме наслідки на Північному Кавказі. Адже кадирівці впливали і на Дагестан, і на Інгушетію.

Хто зна, можливо, цей тригер – смерть Кадирова – стане початком дуже неоднозначних процесів і в самій Росії, зокрема навколо Кремля,

– зазначив Фесенко.

Цікаво також зауважити, що ще вчора, 17 вересня, проросійські телеграм-канали замовчували ситуацію про стан Кадирова. Натомість уже сьогодні більш-менш проінформовані пишуть і про велику присутність чеченців, наближених до Кадирова, в Москві, і про закритий в'їзд до родового селища "Дона".

"Щось відбувається. Думаю, Кадиров щонайменше на межі життя та смерті", – підсумував політолог.

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