Российские СМИ сообщают, что на фоне слухов о болезни и смерти Кадырова его самолет три раза летал в столицу России.

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СМИ отследили самолет Кадырова

Согласно данным одного из трекеров полетов, бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы в пятницу, 15 сентября, примерно в 14:10. Транспондер самолета перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, поэтому сервисы отслеживания полетов не фиксировали его приземление.

Однако эта часть маршрута соответствует другим полетам этого бизнес-джета в Москву. За последний год борт Кадырова не совершал рейсы в другие города России, за исключением двух в Петербург. Более того, перед этим полетом самолет Кадырова летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Интересно, что после этого самолет Кадырова снова фиксировали в небе. Стало известно, что его борт с номером RA-73417 в воскресенье вечером прилетел из Москвы в Грозный. Таким образом борт 3 дня провел в столице России.

Между тем, российские СМИ утверждают, что утром воскресенья, 17 сентября, на территорию Центральной клинической больницы управления делами президента в Москве съехались автомобили с чеченскими номерами. В то же время чеченские каналы утверждали, что Кадыров якобы "находится в коме".

Что известно о состоянии Кадырова