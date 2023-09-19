Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону заявив, що у Росії заскорузла та авторитарна влада. Через це окупантам важко готувати наступника та "світити" його заздалегідь, передає 24 Канал.

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Український розвідник вважає, що які б не були у росіян плани, на території країни-агресорки йтиме жорстка боротьба за наступництво Рамзана Кадирова та навіть за наступництво Владіміра Путіна. В ній братимуть участь представники московських еліт та оточення так званого "голови" Чечні.

Це абсолютно нелегітимний процес, це буде жорстка і точно кривава боротьба. Зрештою таку систему вони (росіяни – 24 Канал) для себе будували,

– зауважив представник ГУР.

На його думку, сили, що роками справедливо розраховували на право чеченського народу на власну державу, отримають імпульс та нові інструменти для боротьби за незалежність.

До слова, Юсов нещодавно підтвердив інформацію про важкий стан Кадирова.

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