В основном это связано с боевиками Кадырова, которые как-никак, но все же выполняют определенную функцию на фронте в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, добавив, что последствия могут быть также для всего Кавказского региона.
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Какие последствия могут быть на фронте
На фронте в Украине кадыровцы, между снятием ток токов, выполняют функции заградотрядов. Если их забрать, то велика вероятность, что ВСУ смогут просто прорвать российскую оборону.
Если ее протиснут в одном месте, то эффект домино может оказаться таким же, как в Харьковской области, когда под Изюмом был прорыв и посыпалось все направление. Это возможно сейчас на Запорожском направлении, где есть кадыровцы,
– заметил Алексей Барановский.
Перспективы, которые назревают после смерти Рамзана Кадырова, – с какой стороны не взгляни хороши. В частности, это может повлечь за собой определенные беспорядки в Кавказском регионе.
"Эффект домино не исключен. Если люди будут понимать, что в Чечне массовый беспорядок и, скажем, всю Росгвардию стягивают в Грозный (город на Северном Кавказе – 24 Канал) для успокоения, то в этот момент могут открыться другие фронты, в частности в Дагестане", – заметил Барановский.
Заметим, что смерть Рамзана Кадырова может некоторое время скрывать. Однако, вероятно, материалов с Кадыровым, вроде видео, публиковавшихся как опровержение его пребывания в больнице, немного.
Алексей Барановский о влиянии вероятной смерти Кадырова на фронт: смотрите видео
Состояние Кадырова сложное: что известно
- В Главном управлении разведки прокомментировали слухи о смерти Рамзана Кадырова. Его состояние оценивают как сложное, однако пока глава Чечни жив.
- В Кремле же отказываются предоставлять информацию о состоянии "Дона". Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков 18 сентября – в разгар распространения новостей о ком и даже смерти Кадырова – заявил, что ему "нечего сказать".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что вероятна смерть Кадырова повлечет за собой ослабление позиций одной из группировок в Кремле. Он также прогнозирует обострение ситуации в Кавказском регионе, что в свою очередь будет иметь последствия для Кремля.