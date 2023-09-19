В основном это связано с боевиками Кадырова, которые как-никак, но все же выполняют определенную функцию на фронте в Украине. Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, добавив, что последствия могут быть также для всего Кавказского региона.

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Какие последствия могут быть на фронте

На фронте в Украине кадыровцы, между снятием ток токов, выполняют функции заградотрядов. Если их забрать, то велика вероятность, что ВСУ смогут просто прорвать российскую оборону.

Если ее протиснут в одном месте, то эффект домино может оказаться таким же, как в Харьковской области, когда под Изюмом был прорыв и посыпалось все направление. Это возможно сейчас на Запорожском направлении, где есть кадыровцы,

– заметил Алексей Барановский.

Перспективы, которые назревают после смерти Рамзана Кадырова, – с какой стороны не взгляни хороши. В частности, это может повлечь за собой определенные беспорядки в Кавказском регионе.

"Эффект домино не исключен. Если люди будут понимать, что в Чечне массовый беспорядок и, скажем, всю Росгвардию стягивают в Грозный (город на Северном Кавказе – 24 Канал) для успокоения, то в этот момент могут открыться другие фронты, в частности в Дагестане", – заметил Барановский.

Заметим, что смерть Рамзана Кадырова может некоторое время скрывать. Однако, вероятно, материалов с Кадыровым, вроде видео, публиковавшихся как опровержение его пребывания в больнице, немного.

Алексей Барановский о влиянии вероятной смерти Кадырова на фронт: смотрите видео

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