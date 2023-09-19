Через сутки – две все станет ясно
Здесь следует помнить, что Рамзан Кадыров и его окружение позиционируются как сторонники радикального ислама. А в нем отношение к смерти весьма серьезно.
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Земная жизнь – только мгновение. Смерть – переход к вечному посмертному бытию. Сразу после смерти, еще в могиле, проходит первый суд над душой умершего, взвешивание его достижений и грехов.
В исламе скрывать смерть, выдавать умершего за того, кто еще жив – великий грех. Это усложняет тот же переход к посмертному существованию. Поэтому умер ли "Дон-дон" – все узнают довольно скоро, в течение суток – двоих.
Но ведь нас интересуют последствия возможной смерти главы "особого субъекта России".
Что будет с Чечней после Кадырова
Так вот, скорых последствий не будет. Преемником Кадырова назначат послушного человека. Российские силовики ненавидят Чечню за то, что там то, что называется в России федеральными законами, замещено законами шариата.
Соответственно, у российских силовиков нет в Чечне тотальной власти, как в других регионах недоимперии. Это особое состояние базируется исключительно на личных отношениях Кадырова и Путина. Которых у преемника "Дон-дона" не будет. Соответственно, силовики будут наезжать на Чечню без Кадырова, пытаясь лишить тамошнюю власть теневых денег и фактической безнаказанности за любой произвол. Чуть позже и рядовые россияне, увидев, что можно, начнут мстить кадыровцам за все унижения, которые они вынуждены были терпеть. Помните эпизод в поезде: "Скажи, что Чечня – это круто"?
Заметьте Каким должен быть новый ветеранский закон
Но для успешности этого процесса, символизирующего начало распада недоимперии, необходима еще одна сверхважная предпосылка: кремлевские власти должны заметно ослабнуть. Это может обеспечить только успешное наступление Украины, что вызовет нестабильность во властной вертикали России.
То есть, скончался ли "Дон-дон", или еще тлеет – не имеет значения. Ибо судьба Украины – как всегда, в руках украинцев, которые оказывают героическое сопротивление агрессору.