Через сутки – две все станет ясно

Здесь следует помнить, что Рамзан Кадыров и его окружение позиционируются как сторонники радикального ислама. А в нем отношение к смерти весьма серьезно.

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Земная жизнь – только мгновение. Смерть – переход к вечному посмертному бытию. Сразу после смерти, еще в могиле, проходит первый суд над душой умершего, взвешивание его достижений и грехов.

В исламе скрывать смерть, выдавать умершего за того, кто еще жив – великий грех. Это усложняет тот же переход к посмертному существованию. Поэтому умер ли "Дон-дон" – все узнают довольно скоро, в течение суток – двоих.

Но ведь нас интересуют последствия возможной смерти главы "особого субъекта России".

Что будет с Чечней после Кадырова

Так вот, скорых последствий не будет. Преемником Кадырова назначат послушного человека. Российские силовики ненавидят Чечню за то, что там то, что называется в России федеральными законами, замещено законами шариата.

Соответственно, у российских силовиков нет в Чечне тотальной власти, как в других регионах недоимперии. Это особое состояние базируется исключительно на личных отношениях Кадырова и Путина. Которых у преемника "Дон-дона" не будет. Соответственно, силовики будут наезжать на Чечню без Кадырова, пытаясь лишить тамошнюю власть теневых денег и фактической безнаказанности за любой произвол. Чуть позже и рядовые россияне, увидев, что можно, начнут мстить кадыровцам за все унижения, которые они вынуждены были терпеть. Помните эпизод в поезде: "Скажи, что Чечня – это круто"?

Единственный путь к самосохранению современной верхушки Чечни – это попытки герметизации или даже обособления республики. На этом пути вполне возможна помощь со стороны радикальных исламистов Ближнего Востока.

Заметьте Каким должен быть новый ветеранский закон

Но для успешности этого процесса, символизирующего начало распада недоимперии, необходима еще одна сверхважная предпосылка: кремлевские власти должны заметно ослабнуть. Это может обеспечить только успешное наступление Украины, что вызовет нестабильность во властной вертикали России.

То есть, скончался ли "Дон-дон", или еще тлеет – не имеет значения. Ибо судьба Украины – как всегда, в руках украинцев, которые оказывают героическое сопротивление агрессору.