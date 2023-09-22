Колишній працівник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 каналу, що відео дає більше запитань, ніж відповідей.

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"Я цьому відео вірю тільки наполовину. На ньому видно, що Кадиров живий, але не сказали 20 вересня якого року", – зазначив Жирнов.

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До слова, на записі глава Чечні сидить на стільчику. Можливо, йому настільки важко, що він уже навіть не може стояти, а за кадром лишились візок і катетер.

Про постановність відео може також свідчити те, що "кваліфікований" лікар неправильно надягнув ковідну маску.

Чому дядько Кадирова перебуває в ЦКЛ

"Найважливіше інше. А чи не тому дядько перебуває в Центральній клінічній лікарні, що в нього щойно вирізали нирку, яку повинні пересадити його племіннику – Кадирову, у якого, кажуть, проблеми з нирками", – припустив Жирнов.

Крім того, лікар сказав Кадирову під запис, що ще два тижні його дядько повинен лежати в цій лікарні. Таким способом могли пояснити, чому дорогі чеченські автівки стоять на території ЦКЛ.

Водночас Жирнов не виключає, що Кадиров міг сам запустити чутки про свою смерть, щоб просто дізнатись, хто йому по-справжньому вірний.

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