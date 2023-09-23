Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что "Дон" преимущественно давал интервью лежа. К слову, ранее в разведке Украины заявляли, что у Кадырова обострились болезни.

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"Отекшее лицо, очень сложное говорение. Почти ничего человек, кроме "дон-дон-дон", не говорил. Понятно, что он был совершенно недееспособен", – подчеркнул Яковенко.

Так все это время Кадыров не мог управлять в Чечне. Российский оппозиционный журналист считает, что сейчас в сеть выкладывают старые видео с приспешником Кремля.

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Значения никакого

Достоверность того, что он не поправится – достаточно велика. Не только для Украины, но и для России это не имеет никакого значения,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Поэтому, когда Кадыров умрет, то надеяться на то, что что-то изменится – не стоит. Ведь Владимир Путин очень легко может выбрать замену. Так российский диктатор может легко передать все обязанности Кадырова на его преемника. Возможно, бункерный дед даже может уменьшить дань, которую он платит Чечне.

"Все будет так же, ничего не изменится. Смерть (Кадырова – 24 Канал) может доставить только кому-то моральное удовольствие. В Чечне ничего не изменится, к сожалению", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Что известно о состоянии "Дона"