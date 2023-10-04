Кадыров намеренно опубликовал видео, произведя "ядерный" информационный взрыв. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Оправдание для Путина

Видео якобы со встречи российского президента Владимира Путина с Кадыровым вызывает много сомнений. По мнению бывшего сотрудника КГБ, это могла быть консерва, ведь "Дон" выглядит слишком хорошо на этом видео. К тому же, там не называются никакие даты и ни одно из слов диктаторов не привязано ко времени.

"Для Путина это было бы неплохое оправдание, если это видео фейковое. Ведь иначе он как президент и гарант конституции был обязан на этой встрече временно отстранить Кадырова от должности президента Чеченской республики из-за уголовного преступления его сына. А дальше всех виновных в преступлении должны бы посадить в тюрьму", – сказал бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

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Цель видео

Видео, где сын главы Чечни бьет Никиту Журавля, появилось в сети через месяц после преступления, хотя это произошло в середине августа. Единственная цель этого видео – отвлечь внимание всех от разговоров о состоянии здоровья Кадырова. Все стали говорить, что "Дон" умер, что он в коме, что ему пересаживают почку и т.д. Вся эта история настолько работала против главы Чечни, что ему нужно было перебить это дело.

Это старая техника, о которой я уже упоминал. Когда большой пожар, иногда получается так, что погасить водой пламя не всегда удается, тогда нужно поджечь рядом, чтобы один огонь погасил другой. Грубо говоря, чтобы друг друга сожрал,

– отметил Жирнов.

Кадыров рассказал всем о преступлении своего сына и теперь мы обсуждаем это, а не состояние его здоровья. Жирнова ни одно видео, опубликованное Кадыров, ни в чем не убедило.

"Было очевидно, что встреча с Путиным в Кремле – консерва, а видео с министром чрезвычайных ситуаций – телевизионный монтаж. Внутри видео видно, что идет звуковая дорожка, а министр сидит и даже губами не шевелит. Все эти материалы никого не убедили", – добавил бывший сотрудник КГБ.

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