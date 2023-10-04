Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что преемником, вероятно, станет сын главы Чечни – Адам. Он напомнил, что ранее в информационном пространстве появилось видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивал человека, который якобы сжег Коран.

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Укрепляют свою власть

Судя по последним новостям, в Чечне готовятся к смене власти. Состояние здоровья Кадырова остается неизвестным, как и то, действительно ли он до сих пор жив, поэтому над имиджем его сына уже начали работать.

Наверное, его рассматривают как преемника. Для него сейчас рисуют образ борца за мораль, честь, защитника религиозных ценностей, а также параллельно продолжается укрепление клановой вертикали,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что все это происходит на фоне разговоров о серьезном и безотлагательном лечении Кадырова. Все помнят суету вокруг больницы, в которой он якобы лечился. Также известно, что его самолеты летали в ОАЭ.

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Остается вопрос, как в этом случае поведутся силовые структуры Чечни и как будет происходить взаимодействие с российским гру и фсб.

Интересно, кто будет подсовывать преемнику свою правую или левую руку. Но все эти процессы для нас понятны и мне кажется, что вопрос с Кадыровым решится в этом году,

– заметил Тизенгаузен.

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